Vrijeme čudovišta: Ko će predvoditi Evropu?

Ono što je vidljivo kao zajedničko svim krajnjim desničarskim strankama u Europi u njihovim predizbornim kampanjama svodi se na tri glavne odrednice: pozivanje na kršćanske temelje i tradiciju Europe, jak anti-EU sentiment i snažno protivljenje imigracijama. Naravno, pod imigrantima se poglavito misli na muslimane, a u pozadini priče o kršćanskim vrijednostima Europe naziru se izuzetno koruptivne političke strukture čije prospekte vladanja, vrijednosti i agende smo (nažalost u malom dijelu i zasad u samo jednoj EU članici) imali priliku vidjeti u posljednjoj aferi sa austrijskim vice-kancelarom Stracheom i kadrovima njegove krajnje desničarske Slobodarske stranke (FPÖ).

Ovdje ćemo navesti tri primjera aktivista i političara koji se naziru kao krajnja desničarska alternativa, a koja donosi prof. Akbar Ahmed u svojoj knjizi Putovanje u Europu, jednom opsežnom istraživanju europskih društava i njihovom odnosu prema islamu, identitetu i imigraciji. (Knjiga će uskoro izaći na bosanskom jeziku)

Osnivač stranke Britanija na prvom mjestu

Jim Dowson je osnivač anti-islamske stranke Britanija na prvom mjestu. Rođen je u Škotskoj, u protestantsku porodicu u Ulsteru, Sjeverna Irska. Na pitanje kako vidi budućnost Britanije, Dowson je opisao nadolazeći rat s islamom u "plemenskim" terminima, savršeno opisujući suštinske elemente europskog predatorskog identiteta: "Rat. Rat. To je to. Smrt. Jad. Hiljade ljudi raseljeno… To bi se moglo dogoditi sutra. Može se desiti slijedeće sedmice. To će se sigurno desiti u narednih nekoliko godina… To je 100 posto nas protiv 100 posto njih. Takvi su ljudi. To je plemensko… Muslimani će napasti. Rat je već počeo. Bombaški napadi na autobuse, bombaški napadi na metro, Lee Rigby, pokušaji bombaških napada u noćnim klubovima i trgovačkim centrima. Rat je počeo. Ljudi samo moraju da se probude i izaberu stranu."

Oni koji umru u borbi protiv islama, prema Dowsonu, biće "sveti mučenici": "Vjerujem da Isus vodi pokret Britanija na prvom mjestu … Većinu jutara odem u tu crkvu preko puta i ostanem pola sata razmišljajući o onome šta moram da radim. Isto je i sa našim momcima u Engleskoj. Mi smo kršćani. Vjerujemo da nas je Bog postavio na ovaj put..." Islam i europski identitet, smatra on, nisu kompatibilni: "Islam nije kompatibilan sa bilo kojom situacijom na Zapadu, bilo da se radi o Americi ili nekoj drugoj zemlji u Evropi. Zapadna judeo-kršćanska liberalna demokratija i islam, oni se jednostavno ne miješaju. Ljudi to moraju da shvate u svojim glavama."

Zamjenik predsjednika Danske narodne partije

Dok Jim Dowson pokušavao da pomjeri društvo na desno, izvan političkog sistema i sukobljavajući se sa muslimanima na nivou ulice, Søren Espersen, zamjenik predsjednika Dansk Folkeparti (Danska narodna stranka, ili DPP), bori se protiv muslimana unutar danskih struktura vlasti. Problem imigracije, objašnjaba Espersen, nije nužno imigracija kao takva, već islamska imigracija. Espersen je kazao da je i ranije bilo valova imigranata koji su dolazili u Dansku i koji su se odmah uklapali jer su bili iz "judeo-kršćanske" civilizacije Evrope, za razliku od muslimana. "Prije 400 godina su prvi Jevreji počeli dolaziti iz Istočne Evrope i Njemačke, a Poljaci u velikom broju prije 100 godina… Hugenoti iz Francuske su još uvijek ovdje, Holanđani su dolazili… Oni su vrlo lahko postajali Danci. Moglo je potrajati nekoliko generacija, ali su se vrlo lahko uklapali, čak od prvog dana," mišljenja je on.

Muslimanski imigranti, Espersen tvrdi, bili su vrlo različiti: "Islam je vrlo teško integrirati u ono što mi zovemo moderna zapadna civilizacija. Uglavnom zato što ovaj dio koji se odnosi na demokratiju može biti veoma teško kombinirati s islamom. To može biti razlog, iako nisam stručnjak za Kur'an i vjeru, što na cijelom svijetu gotovo da nema muslimanskih zemalja koje su demokratske." Kao dokaz naveo je kršćansku teologiju koju je učio u školi, a za koju misli da je veoma malo slična onome što dolazi iz islama: "U muslimanskoj vjeri nema propitivanja. A ako to učinite, vi ste heretik koji mora biti ubijen." Espersen muslimane u Europi doživljava kao nesposobne ili nevoljne da postanu dio društva: "Možemo to vidjeti ovdje u Kopenhagenu, također u Aarhusu, u najvećim gradovima, da postoje problemi, getoizacija i tendencija da se kreću zajedno, da ne poštuju zakon i da slijede vlastitu jurisdikciju… To je drugačije društvo. A pitanje je da li to želimo? Ja lično to ne želim."

Predstavnik Pegide u Bavariji

Michael Stürzenberger iz Bavarske opisan je kao "lice minhenske grane Pegide" od strane minhenskih novina Süddeutsche Zeitung. Na mitingu u Minhenu u januaru 2015. godine, objavio je list, Stürzenberger je predvodio grupu od 1500 ljudi skandirajući Pegidine slogane, "Wir sind das Volk!" i "Lügenpresse! Lügenpresse!" Stürzenberger, javni pristalica partije Alternativa za Njemačku, također je vođa antiislamske Njemačke stranke slobode i redovito je održavao skupove na gradskom trgu u Minhenu mnogo prije osnivanja Pegide. Tim profesora Akbara Ahmeda je Stürzenbergera intervjuirao na jednom od mitinga na gradskom trgu u Minhenu. "Islam je inkompatibilan sa cjelokupnom zapadnom civilizacijom", izjavio je on. "Islam je orijentiran na civilizaciju koja je postojala u sedmom stoljeću u Saudijskoj Arabiji i u islamu su ista pravila kao i tada. Kur'an je knjiga koja obiluje naredbama. I muslimani moraju da ih ispunjavaju… Islam nije samo religija; to je politički sistem. Ima svoju pravdu, šerijat, i islam traži da vlada u svakoj zemlji gdje su muslimani većina. Tako da je to ozbiljna prijetnja za slobodu i demokratiju. Svakog nemuslimana treba uplašiti, podčiniti ili ubiti ukoliko se ne pokori vladavini islama.

Stürzenberger je izrazio svoju zabrinutost zbog postojanja muslimanskih "paralelnih sistema" u gradovima. "Imamo sve veće dijelove gradova koji su islamski, a šerijat je već instaliran, postoji nasilje. Postoji silovanje žena – svi ti problemi dolaze iz islama." Problem s kojim se suočava Njemačka nije imigracija kao takva, tvrdi Stürzenberger, već muslimanska imigracija jer muslimani imaju "Kur'an u svojim glavama". "To je knjiga puna mržnje", on je kazao. "U historiji islama, već 1400 godina, imamo historiju borbi, osvajanja zemalja, ubijanja ljudi. 270 miliona ljudi je ubijeno u džihadu od sedmog stoljeća - to je veoma opasna prijetnja."

Rješenje problema islama u Evropi, ustvrdio je Stürzenberger, jeste da se šerijatski zakon "uništi" i "izbriše": "Mi imamo problem sa ljudima koji ne žele da se integriraju, koji ne žele da žive u skladu sa našim zapadnim pravilima, našim slobodnim društvom… Moramo kazati muslimanima da ako žele da žive u Europi moraju da prihvate našu kulturu, naša pravila, naš demokratski sistem. Ako ne žele, bolje bi bilo da se vrate u svoje islamske zemlje porijekla, tamo mogu da žive svoj islam. Ali ne i u Europi. Stürzenberger je govorio o dobrim odnosima svoje partije sa drugim evropskim partijama krajnje desnice poput Nacionalnog fronta u Francuskoj, Švedskim demokratama i Slobodarskom stranom u Austriji. Stürzenberger je spomenuo svoje divljenje prema Geertu Wildersu kojeg vidi kao uzora. "Wilders kaže: Sve dok dišem borit ću se protiv islama jer će islam uništiti Europu."

Korporacijski i tajkunski interesi Rusije ne samo da žele potkopati EU i njene članice pretvoriti u destinacije putinovskih autokratskih stremljenja i ruskog oligarhijskog ekonomskog modela, već na strahu od imigranata i islama narušiti model europske demokratije, europskog koncepta sigurnosti pa i suživota i integracija koji se stvorio u periodu nakon Drugog svjetskog rata, a u čijem stvaranju i izgradnji su značajnu ulogu imale upravo imigrantske radničke muslimanske zajednice koje sada krajni desničari pokušavaju označiti uljezima! Na koncu, upravo su postratne demohrišćanske političke snage bile te koje su omogućile integraciju EU, te je stoga odvratno kada na zaštitu europskih kršćanskih temelja pozivaju političari koji se s kršćanskim vrijednostima ni u putu nisu sreli!

Sami temelji europske modernosti su pred izazovom. Modernost je dar Europe svijetu, a stabilna i nepotkupljiva birokratija, nezavisni sudski sistem, pouzdane banke, razvijajuće industrije, redovni izbori, slobodna štampa, uspješni univerziteti su samo jedan produžetak funkcionalne moderne države i svojevrsni barometar njezina zdravlja. U središtu modernosti leži ideja o vrijednosti građanina – da su svi jednaki pred zakonom i shodno tome da niko nije iznad zakona. Sada pred našim očima gledamo kako se europska modernost spotiče i postoji opasnost od pada. Sama pretpostavka na kojoj se temelji modernost, da su svi jednaki pred zakonom i da je birokratija neutralna i poštena, izgleda je ugrožena.

Dakako da je zabrinjavajuće kada se na nivoima nacionalnih država jasno vide procesi u kojima primordijalni identiteti zadobivaju agresorski predatorski aspket, pitanje je kakav će oni potencijal steći u institucijama EU, poglavito u parlamentu i izvršnim tijelima EU. Kako će izgledati EU administracija ukoliko je budu predvodili političari poput Mattea Salvinija, Marine Le Pen, Geerta Wildersa. Proces u kojemu primordijalni identitet zadobiva agresivni predatorski aspekt i u kojem se čudovišta oblikuju vidljiv je danas u Europi. Iako novi krajnje desinčarski lideri nisu u potpunosti čudovišta u kategoriji kakva su bili Hitler i Musolini, oni se polako kreću u tom smjeru. Kakve će to posljedice imati za muslimane u Europi? Hoće li muslimanske zajednice u nekontroliranom divljanju desničarskog predatorstva postati neki novi židovi koje treba prognati, pobiti i spaliti više nije nedokučiva imaginacija?

"Stari svijet umire, a novi se bori da bude rođen; sada je vrijeme čudovišta!" Ovaj čuveni citat Antonia Gramscija, žrtve Musolinija, Il Ducea (Vođe), fašističkog vođe koji je bio toliko krvožedan da ga je i Hitler smatrao svojim uzorom, izgleda je ponovno relevantan u našemu vremenu.

Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera