Twitter: Žestoke reakcije na Bildtovu objavu o Sarajevu

Prvi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i švedski diplomat Carl Bildt izazvao je buru reakcija na društvenoj mreži Twitter objavom snimke starog Sarajeva.

Na slici se vide pokrivene žene u tradicionalnoj bosanskoj nošnji od prije nekoliko stoljeća, a švedski političar uz snimak je napisao:

"Postoji napredak u našem svijetu. Ovo je Sarajevo prije stoljeće ili više."

There is progress in our world. This was Sarajevo a century or so ago. pic.twitter.com/kxIJUuOfWN — Carl Bildt (@carlbildt) January 3, 2019

Uslijedili su brojni odgovori, tačnije, stotine njih, a osim psovki i uvreda na račun Bildta, neki se izdvajaju kulturnim načinom komunikacije.

Takva je reakcija Mirnesa Kovača, koji je napisao: "Zaista (postoji napredak), ovo je Švedska iz 1930-ih", uz prigodne fotografije iz Bildtove domovine.

Indeed, this is how it was in Sweeden in ca. 1930s. pic.twitter.com/OQnNMvlgMP — Mirnes Kovac (@MirnesKovac) January 4, 2019

Vrijedi izdvojiti i odgovor korisnika Resula Mehmedovića, koji je objavio fotografije vladara i vladarice Austrije na pokopu njegovog oca tokom 1910-ih: "Da, zaista. Kralj i kraljica na pokopu njegova oca. Kraljica je pokrivena od glave do pete 1916."

Yes, indeed. The King and Queen of Austria at the funeral of his father. The Queen is veiled from head to foot, 1916. pic.twitter.com/QDQGmdyPRO — Resul Mehmedović (@ResulMehmedovic) January 3, 2019

Elvan Aktas u nekoliko je navrata odgovorio bivšem švedskom ministru objavivši fotografije Sarajeva iz vremena opsade i ratnog razaranja od 1992. do 1995:

Među mnogima koji su komentirali Bildtov tvit jest i turski novinar Ibrahim Karatas, koji je napisao: "Sramotno je da koristite odijevanje kao kriterij za napredak. Pomislite malo o sebi. Ako nosite nešto drugačije, hoćete li izgubiti svoje kvalifikacije?"

Shameful that you see dressing as a criterion for progression.

Think of yourself. If you wear something different or more, will you loose your qualifications? — İbrahim Karataş (@bekiroglu1) January 4, 2019

"(Ovo je) duboko štetan, uvredljiv i razočaravajući komentar od individue Vašeg profesionalizma i karaktera. Ovo je također Sarajevo od prije pola stoljeća", napisala je Amina Agović i objavila fotografiju iz 1941. kada pokrivena muslimanka u Sarajevu svojim velom sakriva žutu zvijezdu kod svoje komšinice. Žute zvijezde tokom Drugog svjetskog rata morali su nositi Jevreji na područjima koja su osvojili nacisti i njihovi saradnici.

Deeply hurtful, offensive and disappointing comment from an individual of your professionalism and character. This is Sarajevo half a century ago too: https://t.co/kjTTw83iV7 — Amina Agovic (LLD) (@aagovic) January 4, 2019

Mnogi su naveli da im uopće nije jasan tvit švedskog diplomata, da je Bildt napravio nepotrebnu objavu. Naravno, bilo je i onih s druge strane spektra koji navode da je ovo zapravo "Sarajevo danas", drugi ističu promjene u životu Afganistanki, Iranki, Egipćanki...

Ukazano je i na jačanje ekstremne desnice u Evropi, samim tim i u Švedskoj, te su se neki pitali je li riječ o "islamofobiji ili o islamofobiji".

