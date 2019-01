Papa o Trumpovom zidu: Strah nas čini ludim

Papa Franjo je, komentirajući prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da se na granici s Meksikom podigne zid, ocijenio da "nas je strah od migracija učinio ludim".

Takav odgovor dao je na pitanje novinara na početku turneje po Središnjoj Americi, prenosi AP.

Franjo, koji je prvi papa iz Južne Amerike, svoj mandat zasniva na brizi o položaju migranata i izbjeglica.

Očekuje se da na svom putu ponudi riječi ohrabrenja mladima koji će se okupiti u Panami, kamo je papa jutros otputovao, na obilježavanju Svjetskog dana mladih, festival katoličke mladeži.

I am leaving for the World Youth Day in Panama. I ask you to pray for this very beautiful and important event on the path of the Church.

— Pope Francis (@Pontifex) January 23, 2019