Najmoćniji rumunski političar odlazi u zatvor

Čelniku vladajućih socijaldemokrata u Rumuniji Liviuu Dragnei potvrđena je presuda od tri i po godine zatvora zbog podstrekivanja na zloupotrebu položaja.

Presudu je u žalbenom postupku potvrdio Visoki kasacioni sud Rumunije.

Dragnea (56), koji nije bio u sudnici, ima rok 24 časa da se prijavi najbližoj policijskoj stanici kako bi izdržao kaznu, koja će verovatno označiti kraj karijere tog kontroverznog političara s obzirom na to da je ta presuda konačna.

Dragnea, koji je i predsednik Donjeg doma Parlamenta, uložio je žalbu na prvostepenu presudu prošle godine.

Čelnik rumunske vladajuće stranke proglašen je krivim za to što je držao dve žene na platnom spisku državne agencije od 2006. do 2013. iako su one bile zaposlene u njegovoj stranci.

I ranije osuđivan

U to vreme Dragnea je bio predsednik okružnog saveta.

Nakon prvostepene presude u Rumuniji je organizovan protest građana, koji su tražili da Dragnea i njegova stranačka koleginica i premijerka Rumunije Vjorika Dančila podnesu ostavke.

Dragnea je već ranije bio osuđen na dve godine zatvora zbog izborne prevare, zbog čega i nije mogao da bude premijer, nakon pobede njegove stranke na parlamentarnim izborima u decembru 2016.

Prethodno je bio sumnjičen i za proneveru novca iz evropskih fondova, a u drugom slučaju optužen za falsifikovanje intelektualne imovine, ali je oslobođen.

Prošle godine je objavljeno da je brazilsko tužilaštvo vodilo istragu zbog sumnje da je Dragnea koristio nelegalna sredstva prilikom kupovine kuća na brazilskim plažama preko posrednika.

